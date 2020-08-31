KARABÜK Safranbolu'da 5 dönüm ormanlık alan yandı Safranbolu'da 5 dönüm ormanlık alan yandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki çıkan orman yangınında alevlerin sardığı yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.

Safranbolu'da 5 dönüm ormanlık alan yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki çıkan orman yangınında alevlerin sardığı yaklaşık 5 dönümlük alan yandı. Safranbolu'ya bağlı Nebioğlu Köyü Alabaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: DHA