Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi
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Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Barosu Başkanlığına Emrah Köklü seçildi.

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Karabük Barosu Başkanlığına Emrah Köklü seçildi.

Karabük Barosu Olağan Genel Kurulu, Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Rıdvan Erdoğan ve Emrah Köklü, genel kurulda hazırladıkları yönetim kurulu listeleriyle başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda 102 üyenin oyunu alan Köklü, Karabük Baro Başkanı seçildi. Erdoğan ise 79 oy aldı.

Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi
Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi
Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi
Baro Başkanlığına Emrah Köklü seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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