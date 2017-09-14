Karabiga Belediyesi Ağaçlara Kuş Evleri Koydu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belediyesi tarafından Sosyal Tesisler önündeki birçok ağaca kuş evleri asıldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Muzaffer Karataş,"Geçtiğimiz günlerde beldemizde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucunda onlarca kuşun ölümüne şahit olduk. Bu nedenle bu ve benzeri doğal afetlerden kuşların korunması için belediyemiz tarafından kuş evleri yerleştirerek onlara barınma imkanı sağladık.Söz konusu can olunca insan ya da hayvan ayrımı yapmadan elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Bu nedenle yaşanan bu doğal felaket sonucu ağaçlara kuş evleri yerleştirerek onlara korunma alanı sağlamak istedik" dedi. Karataş, desteklerinden dolayı Biga Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti. - ÇANAKKALE