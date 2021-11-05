Karabağlar'da AK Parti'li kadınlardan, Türk Kızılay çalışanına sürpriz kutlama - Haberler
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Karabağlar'da AK Parti'li kadınlardan, Türk Kızılay çalışanına sürpriz kutlama

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
Karabağlar'da AK Parti'li kadınlardan, Türk Kızılay çalışanına sürpriz kutlama

AK Parti Karabağlar Kadın Kolları üyeleri, yardım dağıtan Türk Kızılay personeline hediye verdi.

AK Parti Karabağlar Kadın Kolları üyeleri, yardım dağıtan Türk Kızılay personeline hediye verdi.

AK Parti Karabağlar Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Serap Eyce ile parti üyeleri, Kızılay Haftası dolayısıyla, bölgeye düzenli yardım getiren Türk Kızılay Konak Şubesi personeli Adnan Mehmet Akalın için organizasyon düzenledi.

Sokaktaki çocuklara simit dağıttığı sırada Akalın'a sürpriz yapan kadınlar, Kızılay Haftası'nı kutladı ve bir hediye sundu.

Destek dağıtımı sırasında sokaktaki kutlamadan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Adnan Mehmet Akalın, hediyenin 365 günlük yorgunluğunu bir anda yok ettiğini ifade etti.

Serap Eyce ise Adnan Mehmet Akalın'ı her zaman görevinin başında gördüklerini kaydederek, "Bir gün de olsa biz onu mutlu etmeyi istedik. Herkesin mutluluğuna destek getiren kardeşimizin de mutlu olma hakkı olduğunu düşündük. Çam sakızı, çoban armağanı bir küçük hediyeyi verdik. Türk Kızılay insanları unutmaz, biz de onu unutmadık." ifadelerini kullandı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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