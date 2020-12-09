Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret

09.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:47
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret

İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından İran'a ilk resmi ziyaret gerçekleşti. İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Azerbaycan'ın kurtarılmış bölgelerinin yeniden imarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, İran'ın imar sürecinde yer almasının her iki ülkenin de çıkarına olacağını ifade etti.

'AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜLÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

İran'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Ruhani, savaşın sona ermesinden ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Ruhani ayrıca ülkesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi güçlendirmeye yardımcı olmak için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.


Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'da halk Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan'da halk Laçın'ın işgalden kurtarılmasını kutluyor
'Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır'
"Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Sörloth Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan'dan İran'a ilk ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:46:55. #1.15#
title