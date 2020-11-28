"Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi
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"Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi

28.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:02

Trakya Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kapsamında Hazırlanan "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kapsamında Hazırlanan "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş açılış konuşmasında, "Sosyal Ekonomik olarak desteklediğimiz ve özellikle sosyal yardımlardan faydalanan dezavantajlı kadınlarımızın üretime yönlendirileceği, kadınların istihdam edilebilirliklerinin arttırılacağı, Sosyal yardımlara olan bağımlılıklarının azaltılacağı, istihdam garantili meslek kurslarının düzenleneceği, ürettiklerini pazarlayabilecekleri, kadın kooperatiflerinin destekleneceği, Erken yaşta evliliklerin, aile içi şiddetin, kadına yönelik şiddetin, madde bağımlılığının, SED ile desteklenen çocukların takip edileceği, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği, talep değil arz odaklı Aile Danışma Bürosunun, ayrıca yöresel olarak gıda ve tarım ürünleri üretimi yapan kadınlarımızın ürün işleme, kurutma, ambalajlama yapabilecekleri atölyeler oluşturularak, ürün tasarımı, satış ve pazarlanmasına destek olunacaktır" dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde en büyük katkıyı sağlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp başta olmak üzere, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve tüm proje ortağı ve iştirakçilere teşekkür etti.

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2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında İl Müdürlüğünce hazırlanan 2 milyon 7 bin 904 TL tutarındaki projenin açılış toplantısında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'de, hedeflerinin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kadınların üretime ve sosyal hayata katkı sağlamaları, kadın emeğinin değerlenmesi olduğunu belitti.

Toplantıya projenin paydaşları olarak; Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, başta olmak üzere Edirne İl Özel İdaresi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ETSO, S.S. Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin yetkilileri katılım sağladı. - EDİRNE

'Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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