Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hindistan'da görülen kara mantar hastalığı gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Covid-19 hastalarında görülen kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz adıyla da bilinen kara mantar hastalığı bir çeşit enfeksiyon olup seyrek görülen bir hastalıktır. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Hindistan halkı koronavirüs enfeksiyonundan sonra şimdide kara mantar hastalığı ile baş etmeye çalışıyor. Hindistan'da görülen kara mantar hastalığı gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Covid-19 hastalarında görülen kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz adıyla da bilinen kara mantar hastalığı bir çeşit enfeksiyon olup seyrek görülen bir hastalıktır. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Mukormikoz olarak da bilinen Kara mantar hastalığı, zayıf bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen küflerden oluşan bir mantar hastalığıdır. Seyrek olarak görülen bu hastalık Hindistan'da görülüyor. Şimdilerde Hindistan halkı, koronavirüs vakasından sonra ortaya çıkan kara mantar hastalığı ile mücadele ediyor.

Mukormikoz, kara mantar hastalığı özellikle diyabet hastalığı olan, kanser hastalarında, organ nakli olanlarda görülüyor. Bu tip hastalarda bağışıklık sistemi düştüğü için hastalığa kolayca yakalanabiliyorlar.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kara mantar hastalığı, ciddi ve seyrek görülen bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri ise nerden girdiğine bağlı olarak değişmektedir.

Sinüzlerde ve beyindeki mukormikoz belirtileri;

  • Yüzde şişlik
  • Baş ağrısı
  • Burun ve sinüs tıkanıklığı
  • Ateş gibi belitleri vardır.

Akciğerdeki mukormikoz belirtileri;

  • Öksürük
  • Göğüs ağrısı
  • Ateş
  • Nefes darlığı

Derideki mukormikoz belirtileri;

  • Derideki kabarcıklar
  • Etrafında siyah bir deri, ağrı, kızarıklık, şişme
  • Bulantı, kusma

Göz kararması, gözde şişme, göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi

Kara mantar hastalığının belirtilerine genel olarak baktığımızda, bu belirtilerin genel enfeksiyon, mantar hastalığı belirtiler olduğunu görüyoruz.

Kara mantar hastalığının daha çok ;

  • diyabet hastalığı olan,
  • kanser hastalarında,
  • organ nakli olanlarda görülür.

Hindistan'da diyabet hastalarının varlığının fazla olmasına dair bazı teoriler var. Bunlar;

-Kara mantar hastalığının daha çok diyabet hastalarında görülmesinden dolayı Hindistan'da görülmüş ve yayılmaya başlamış olmasıdır.

-Ayrıca Hindistan'da kullanılan oksijen tüplerinden bulaştığı iddia ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Atilla Taş Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Merih Demiral Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:54:01. #1.16#

title