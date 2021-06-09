Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Hindistan'da görülen kara mantar hastalığı gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Covid-19 hastalarında görülen kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz adıyla da bilinen kara mantar hastalığı bir çeşit enfeksiyon olup seyrek görülen bir hastalıktır. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Hindistan halkı koronavirüs enfeksiyonundan sonra şimdide kara mantar hastalığı ile baş etmeye çalışıyor. Hindistan'da görülen kara mantar hastalığı gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Covid-19 hastalarında görülen kara mantar hastalığı nedir? Mukormikoz adıyla da bilinen kara mantar hastalığı bir çeşit enfeksiyon olup seyrek görülen bir hastalıktır. Peki, Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Mukormikoz olarak da bilinen Kara mantar hastalığı, zayıf bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen küflerden oluşan bir mantar hastalığıdır. Seyrek olarak görülen bu hastalık Hindistan'da görülüyor. Şimdilerde Hindistan halkı, koronavirüs vakasından sonra ortaya çıkan kara mantar hastalığı ile mücadele ediyor.

Mukormikoz, kara mantar hastalığı özellikle diyabet hastalığı olan, kanser hastalarında, organ nakli olanlarda görülüyor. Bu tip hastalarda bağışıklık sistemi düştüğü için hastalığa kolayca yakalanabiliyorlar.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kara mantar hastalığı, ciddi ve seyrek görülen bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri ise nerden girdiğine bağlı olarak değişmektedir.

Sinüzlerde ve beyindeki mukormikoz belirtileri;

Yüzde şişlik

Baş ağrısı

Burun ve sinüs tıkanıklığı

Ateş gibi belitleri vardır.

Akciğerdeki mukormikoz belirtileri;

Öksürük

Göğüs ağrısı

Ateş

Nefes darlığı

Derideki mukormikoz belirtileri;

Derideki kabarcıklar

Etrafında siyah bir deri, ağrı, kızarıklık, şişme

Bulantı, kusma

Göz kararması, gözde şişme, göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi

Kara mantar hastalığının belirtilerine genel olarak baktığımızda, bu belirtilerin genel enfeksiyon, mantar hastalığı belirtiler olduğunu görüyoruz.

Kara mantar hastalığının daha çok ;

diyabet hastalığı olan,

kanser hastalarında,

organ nakli olanlarda görülür.

Hindistan'da diyabet hastalarının varlığının fazla olmasına dair bazı teoriler var. Bunlar;

-Kara mantar hastalığının daha çok diyabet hastalarında görülmesinden dolayı Hindistan'da görülmüş ve yayılmaya başlamış olmasıdır.

-Ayrıca Hindistan'da kullanılan oksijen tüplerinden bulaştığı iddia ediliyor.