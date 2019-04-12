İlk Kez Fotoğraflanan Kara Deliğin İsmi Powehi Oldu

Bilim tarihinde ilk olarak 10 Nisan'da fotoğrafı yayınlanan kara deliğin ismi belli oldu. Kara deliğe, "Powehi" adı verildi.

İSMİNİ, HAWAİİ DİLİ PROFESÖRÜ LARY KİMURA VERDİ

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla kurulan, Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) 10 Nisan'da tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayınlanmıştı. Kara deliğe ismini veren kişi, Hilo'daki Hawaii Üniversitesi'de Hawaii dili profesörü olan Larry Kimura oldu.

ANLAMI YARATILIŞIN SONSUZ KARANLIK KAYNAĞI

Powehi isminin Hawaii dilindeki anlamı ise, "yaratılışın sonsuz karanlık kaynağı" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: DHA