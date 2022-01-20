Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Yaş Sebze ve Meyve Pazarı'ndaki iki iş yerinin önünde bulunan sundurma, kar yüküne dayanamayarak çöktü.

Malatya Yaş Sebze ve Meyve Pazarı'ndaki iki iş yerinin önünde bulunan sundurma, kar yüküne dayanamayarak çöktü.

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf, çöken sundurmayı görünce belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, çöken sundurmanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Esnaf, çöken sundurmanın üzerindeki karı temizledikten sonra söküm çalışması başlattı.

Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü

Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü

Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Malatya, Esnaf, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title