Kar yükünü kaldıramayan iki iş yerinin sundurması çöktü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Yaş Sebze ve Meyve Pazarı'ndaki iki iş yerinin önünde bulunan sundurma, kar yüküne dayanamayarak çöktü.
Malatya Yaş Sebze ve Meyve Pazarı'ndaki iki iş yerinin önünde bulunan sundurma, kar yüküne dayanamayarak çöktü.
Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf, çöken sundurmayı görünce belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, çöken sundurmanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Esnaf, çöken sundurmanın üzerindeki karı temizledikten sonra söküm çalışması başlattı.