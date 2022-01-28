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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

İhlas Haber Ajansı, Fadıl Kösedağ - Güncel
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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi -Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr.

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

-Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Gülle, "Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla tepkimeye girmesiyle sabunlaşma oluşuyor"

BURDUR - Burdur Gölü'nde kar yağışının ardından köpüklenme gerçekleşti. Uzmanlar köpüklenmenin doğal süreç olduğunu söyledi.

Mevsimsel kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Burdur Gölü'nde oluşan köpüklenme dikkatlerden kaçmadı. Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi. Yaklaşık 5 kilometrelik sahil boyunca yoğun köpüklenme oluştuğu görüldü. Her yıl meydana gelen köpüklenme bu yılda gerçekleşirken göle ziyarete gelenler şaşkınlık yaşadı. Kar yağışıyla ardından gölün köpüklenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyundaki yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunduğunu vurgulayarak, köpürmelerin doğal bir durum olduğunu belirtti.

Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Gülle, "Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla tepkimeye girmesiyle sabunlaşma oluşuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan köpükler kıyıda birikiyor. Nadiren kirlilik de köpükleşmede etkili olabilir ama doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir " dedi.

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Güncel

Burdur Gölü, Kimyasal, kar, Güncel, Haber

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