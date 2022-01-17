Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken,...

SİVAS (İHA) - Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu

SİVAS - Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 104 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Gürün ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 25 yaşındaki F.T. aniden rahatsızlandı. Genç kızın ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tipi nedeniyle köye ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi ekipleri ambulansın yolunu açarak hastaya ulaşmalarını sağladı. Hastaneye kaldırılan F.T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybetti

Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybetti

 Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var

Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 27 yaralı var
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kar yağışının ardından 104 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, vakaya giderken yolda kalan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken,...

title