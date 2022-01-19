KAR YAĞIŞINI NAYLON POŞET VE TEPSİYLE EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

SİVAS'ta gece boyu devam eden kar yağışı fırsata çeviren mahalle sakinleri, kayak pistine çevirdikleri sokakta naylon, tepsi ve kızaklarla kayak eğlencesi yaptı.

SİVAS'ta gece boyu devam eden kar yağışı fırsata çeviren mahalle sakinleri, kayak pistine çevirdikleri sokakta naylon, tepsi ve kızaklarla kayak eğlencesi yaptı.

Kentte dün gece etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırırken, bazıları ise bunu eğlenceye dönüştürdü. Kılavuz Mahallesi'nin sakinleri, her yaş grubundan bir araya gelerek gece kayak keyfi yaptı. Mahalledeki rampayı kayak pistine dönüştürenler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Beraberinde getirdikleri tepsi, kızak ve naylon poşet ve brandalarla kayanlar gönüllerince eğlendi. Sokak arasında ateş yakan mahalle sakinleri, soğuk havadan etkilenen çocuklarını ısıtmayı da ihmal etmedi. Kayak eğlencesine katılanlara, mahallenin kadınları da çay ikramında bulundu. Kar yağışını özlediklerini belirten çocuklar, çok eğlendiklerini dile getirdi.