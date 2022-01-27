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Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

İhlas Haber Ajansı, Erkan Bay - Güncel

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü.

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü.

Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü. O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması olası bir facianın da önüne geçti.

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Alacakaya, Elazığ, Düğün, kar, Güncel, Haber

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