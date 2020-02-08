Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor
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Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

08.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:43
Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bölgede önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Dağkent, Abant Kavşağı, ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.

Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor
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