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Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

- Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

VAN (İHA) - - Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Muradiye'de dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı merkezde ve köylerde yolları ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise ağaçların beyaza bürünmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası dışarı çıkan vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirirken, belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(MOY-MSA-Y)

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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- Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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