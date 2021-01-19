Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
19.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:35
Kar yağışı ve tipi Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar Karla kaplı alanlar Kara gömülen araçlar Trafikte seyreden araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve tipi
Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı alanlar
Kara gömülen araçlar
Trafikte seyreden araçlar
BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 290 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur