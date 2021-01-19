Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı ve tipi Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar Karla kaplı alanlar Kara gömülen araçlar Trafikte seyreden araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.