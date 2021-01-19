Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

19.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:35

Kar yağışı ve tipi Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar Karla kaplı alanlar Kara gömülen araçlar Trafikte seyreden araçlar BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi

Kar ve tipide yürüyen vatandaşlar

Karla kaplı alanlar

Kara gömülen araçlar

Trafikte seyreden araçlar

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 290 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:39:17. #1.14#
title