Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

16.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:06
Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

İstanbul'da kar yağışı sırasında gök gürültüsü meydana geldi. Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

İstanbul'da kar yağışı sırasında gök gürültüsü meydana geldi. Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken şimşek çakmasının sebebi nedir? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte detaylar haberimizde...

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUR MU?

Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde yaşanmaktadır. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor.Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ömer Ali Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:06:34. #1.14#
title