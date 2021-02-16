Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

İstanbul'da kar yağışı sırasında gök gürültüsü meydana geldi. Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

İstanbul'da kar yağışı sırasında gök gürültüsü meydana geldi. Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken şimşek çakmasının sebebi nedir? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte detaylar haberimizde...

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUR MU?

Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde yaşanmaktadır. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor.Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.