Kar nedeniyle çöken ahılda 20 küçükbaş hayvan telef oldu

YAZIHAN, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çöken küçükbaş hayvan ahılında 20 koyun telef oldu.

Kent genelinde etkisini dünden beri sürdüren kar yağışı sonrası Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesinde bazı çadır ahıllarda fazla yüke dayanamayıp çöktü. Yetiştirici Mehmet Şahin'e ait ahılın çökmesi sonucu 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, birçok ilçede de benzeri ahıl çökmelerinin yaşandığı belirtildi. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'de Akyazı Mahallesine giderek koyunları telef olan yetiştiriciler ile görüşerek yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da, mağdur olan yetiştiricileri yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yetiştiricilere çağrıda bulunan Akın, "Kar berekettir ama, buradan herkese sesleniyorum. Lütfen önlemlerinizi alın" uyarısında bulundu. - MALATYA