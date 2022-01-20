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Kar nedeniyle çöken ağılda 28 küçükbaş hayvan telef oldu

Kar nedeniyle çöken ağılda 28 küçükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çöken ağılda 28 küçükbaş hayvan telef oldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çöken ağılda 28 küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'da iki gün süreyle etkili olduktan sonra dün gece saatlerinde etkisini kaybeden kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gün aralıksız devam kar yağışı nedeniyle kentin muhtelif noktalarında meydana gelen çatı ve ağıl çökme haberlerine ise bir yenisi daha eklendi. Arapgir ilçesine bağlı Kazanç Mahallesi'nde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Çağlar'a ait ağıl yoğun kar kütlesine dayamayarak çökerken, ağılda bulunan 28 koyun telef oldu. - MALATYA

Kar nedeniyle çöken ağılda 28 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

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