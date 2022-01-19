Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti - Haberler
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Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti Diyarbakır'da kara saplanan sağlık ekiplerini belediye ekipleri kurtardı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar kalındığı 1 metreyi aşarken, karda mahsur kalan sağlık ekiplerine ve hastalara...

DİYARBAKIR (İHA) - Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

Diyarbakır'da kara saplanan sağlık ekiplerini belediye ekipleri kurtardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar kalındığı 1 metreyi aşarken, karda mahsur kalan sağlık ekiplerine ve hastalara büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti.

Kulp ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aşınca, hastalara ulaşım yolları kapandı. Aygün Grup yolunda hastalanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek isteyen 112 Acil Sağlık ekipleri, kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi, çalışmalar sonrası ambulans saplandığı yerden kurtarıldı.

Öte yandan, Konuklu Mahallesi'nde 70 yaşındaki kadın hastaya ulaşım sağlanamayınca 5 saatlik çalışma sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri imdadına yetişti. Kar küreme aracı ile 70 yaşındaki hasta Kulp Devlet Hastanesine yetiştirilerek tedavi altına aldı. Hastaların durumu iyi olduğu öğrenilirken, çalışmalar aralıksız devam ettiği açıklandı.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, sağlık çalışanları ve hastaların imdadına büyükşehir ekibi yetişti

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, 112 Acil, kar, 3. Sayfa, Haber

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