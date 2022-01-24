Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe
Haramidere'de yolda kalan vatandaşlar Araç lastiklerine zincir takmaya çalışan vatandaşlar Esenlerde yoğun kar Seyrantepe'de arıza yapan İETT otobüsü ve mağdur yolcular ile röportaj Haramidere'de trafiğin durma anları İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım...
Haramidere'de yolda kalan vatandaşlar
Araç lastiklerine zincir takmaya çalışan vatandaşlar
Esenlerde yoğun kar
Seyrantepe'de arıza yapan İETT otobüsü ve mağdur yolcular ile röportaj
Haramidere'de trafiğin durma anları İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım durma noktasına geldi.