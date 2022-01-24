Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe

Haramidere'de yolda kalan vatandaşlar Araç lastiklerine zincir takmaya çalışan vatandaşlar Esenlerde yoğun kar Seyrantepe'de arıza yapan İETT otobüsü ve mağdur yolcular ile röportaj Haramidere'de trafiğin durma anları İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım...