Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe - Haberler
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Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe

AA / Cemalettin Turan - Haberler | Güncel

Haramidere'de yolda kalan vatandaşlar Araç lastiklerine zincir takmaya çalışan vatandaşlar Esenlerde yoğun kar Seyrantepe'de arıza yapan İETT otobüsü ve mağdur yolcular ile röportaj Haramidere'de trafiğin durma anları İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım...

Haramidere'de yolda kalan vatandaşlar

Araç lastiklerine zincir takmaya çalışan vatandaşlar

Esenlerde yoğun kar

Seyrantepe'de arıza yapan İETT otobüsü ve mağdur yolcular ile röportaj

Haramidere'de trafiğin durma anları İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım durma noktasına geldi.

Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe

Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe

Kar etkili oluyor - Haramidere-Esenler-Seyrantepe

AA / Cemalettin Turan - Son Dakika Haberleri

Seyrantepe, Tragger, İETT, kar, Güncel, Haber

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