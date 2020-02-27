Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü
Haberler » Güncel » Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü - Haber

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü" İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde...

27.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:56
Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

Filmin fragmanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"

İSTANBUL - TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler