Kaplıca suları, "turfanda meyve" için kullanılacak
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Kaplıca suları, "turfanda meyve" için kullanılacak

17.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:32
Kaplıca suları,

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Ilgın Belediyesi arasında tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Ilgın Belediyesi arasında tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile Ilgın'da yer alan termal su kaynağından yararlanılarak serada turfanda kayısı, kiraz, şeftali, erik gibi meyve türlerinin yetiştiriciliğinin yapılması amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, protokol imzaladı.

Prof. Dr. Aksoy, "Üniversitenin bilimiyle çiftçimizin üretimini birleştirip memleketimize ve milletimize daha verimli, faydalı bir alan oluşturma gayreti içindeyiz. İlçelerimizde yapmış olduğumuz ziyaretlerde 'ihtisaslaşmaya' ihtiyacımız olduğunu gözlemledik. İlçelerimizde de ihtisaslaşmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda Ziraat Fakültemiz öncü bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip. Bu da büyük zevkle, vatan-millet aşkıyla yapacağımız bir konu. Sizlerin de desteğiyle arkadaşlarımızın çalışmalarını 'raflar da dahil' sahaya indirmiş oluyoruz. Protokolümüz, inşallah her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olur." ifadelerini kullandı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, tarım alanında Selçuk Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "İlk başlangıç olarak inşallah bundan sonra tarım alanında sizlerle beraber ön saflara doğru çıkarız. Sayın Rektörümüze, Ilgın adına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Sağ olsunlar, Hocalarımızın katkı ve destekleri bu iş birliğine vesile oldu. İnşallah nasip olursa erkenci kayısı gibi çeşitli meyvelerin ilk başlangıcını yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Aksoy ve Ertaş iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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