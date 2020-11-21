Sokak sokak kovalanan kapkaççı vatandaşın elinden kurtulamadı! Yediği meydan dayağı kameralara yansıdı

İstanbul Şişli'de genç bir kızın telefonunu kapkaç yaparak kaçan şahsı, mahalleli ve motorlu kuryeler sokak sokak kovalandı. Kuryeler tarafından yakalanarak tekme tokat dövülen hırsızı vatandaşlar linç edilmekten kurtardı. Nefes kesen kovalamaca ile meydan dayağı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kurtuluş'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen genç bir kız kapkaça uğradı. Kızın cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşinden gitmeye başladı.

MOTOSİKLETLİ KURYELER YAKALADI

Hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan şahsı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan şahıs dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Çaldığı cep telefonu geri alınan şahsa önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Cep telefonu ise genç kıza geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şahsın yakalanarak darbedildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Görüntülerde, genç kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs kaçmaya başlıyor. Başka bir sokağa giren şahıs hızlı bir şekilde kaçarken, motosikletli kuryeler ve vatandaşlar kovalamaya başlıyor. Dakikalarca kovalanan şahıs bir başka sokakta kuryeler tarafından sıkıştırılıyor. Arkadan gelen diğer bir kurye ise önündeki kuryeye çarparak yere düşüyor. Kuryeler sıkıştırdıları kapkaççıyı yumruk ve tekmelerle darbediyor. Vatandaşlar da darbedilen şahsı kuryelerin elinden alarak linç edilmekten kurtarıyor.

AĞZI YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Öte yandan, darbedilmesi sonucu ağzı ve yüzü kan içerisinde kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR