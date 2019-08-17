Kapalıçarşı'yı su bastı

Kapalıçarşı'yı su bastı

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor.

17.08.2019 13:36
Kapalıçarşı'yı su bastı

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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