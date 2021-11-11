Kapalıçarşı'da Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi - Haberler
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Kapalıçarşı'da Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe ülke genelinde sirenler çaldı, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi ise çevredekiler tarafından dayak yedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, dün yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

YÜRÜMEYE DEVAM EDİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Kapalıçarşı'da da esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürümeye devam ettiği görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.

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Gözde Nur Bayar
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