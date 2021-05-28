Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı
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Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı

Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ontemmuz Mahallesi Acılık Semti'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kavgada bir kişi darp edilerek yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Polisin kavgaya müdahalesi sırasında, kahvehanede bulunanlar dışarıya kaçtı. Kavgaya karışan iki kişi ile iş yeri sahibine daha sonra cezai işlem yapılacağı bildirldi.


Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı
Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı
Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı
Kapalı olması gereken kahvede kavga çıktı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

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