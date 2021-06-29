Kapaklı ilçesine "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi
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Kapaklı ilçesine "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi

Kapaklı ilçesine 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde "Sıfır Atık" Projesi kapsamında ilçede belirlenen pilot bölgelere kağıt, metal ve plastik atıkların toplanması için 28 adet konteyner yerleştirildi.

Kapaklı ilçesinde "Sıfır Atık" Projesi kapsamında ilçede belirlenen pilot bölgelere kağıt, metal ve plastik atıkların toplanması için 28 adet konteyner yerleştirildi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyaya belediye olarak önem verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında belediyede ilk olarak Sıfır Atık Müdürlüğü kurduklarını anlatan Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımın öncülük ettiği bu proje kapsamında belediyemizde ilk olarak Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu. Bunun ardından 'Hedef 0 Atık' sloganı bir çok çalışma gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda kadın ve erkek kuaförlerinde atık jiletlerin toplanması, tekstil ve cam atıkların toplanması gibi birçok farklı çalışma başlattık.

Yeni bir çalışma olarak ilçemizde belirlediğimiz pilot bölgede kağıt, metal ve plastik atıkların toplanması ile geri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bugün ekiplerimiz pilot bölgede 28 adet konteyneri farklı noktalara yerleştirdi. Bunun yanı sıra ekiplerimiz bölgedeki esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşür ve afiş dağıtımı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kapaklı ilçesine 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi
Kapaklı ilçesine 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi
Kapaklı ilçesine 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi
Kapaklı ilçesine 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Kapaklı ilçesine "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atıkların toplanması için konteynerler yerleştirildi - Haberler
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