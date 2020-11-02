Kapaklı Belediye Başkanı Çetin engelli gencin istediğini geri çevirmedi
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Kapaklı Belediye Başkanı Çetin engelli gencin istediğini geri çevirmedi

02.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:30
Kapaklı Belediye Başkanı Çetin engelli gencin istediğini geri çevirmedi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, sosyal medya üzerinden kendisinden fotoğraf makinesi istediğinde bulunan bedensel engelli Oğuz Kör'ü evinde ziyaret ederek fotoğraf makinesi hediye etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, sosyal medya üzerinden kendisinden fotoğraf makinesi istediğinde bulunan bedensel engelli Oğuz Kör'ü evinde ziyaret ederek fotoğraf makinesi hediye etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, Atatürk Mahallesi'nde oturan Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi üyesi engelli Oğuz Kör'ü evinde ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden fotoğraf makinesi talebinde bulunan Oğuz Kör'e sürpriz yapan Çetin fotoğraf makinesini Oğuz Kör'e armağan etti.

Oğuz Kör de, Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in hediyesi üzerine kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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