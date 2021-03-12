Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler

Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler Karlarla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi Karla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı Kar peribacalarına çok yakıştı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan kar yağışının ardından...

Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler

Karlarla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi

Karla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı

Kar peribacalarına çok yakıştı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacalarının güzelliği gökyüzünden görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Beyazlar altındaki peribacalarının muhteşem güzelliği havadan görüntülenirken eşsiz güzelliklere sahip peribacaları kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN