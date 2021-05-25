Kapadokya atlıları
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Kapadokya atlıları

Kapadokya atlıları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çekimlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 30 manken görev aldı.

Çekimlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 30 manken görev aldı. Mankenlere yörenin meşhur atları eşlik etti. "Güzel atlar diyarı" olarak da bilinen Kapadokya'da bulundukları için çok mutlu olduklarını belirten mankenlerden Özge Ulusoy ve Jessica May, çekim aralarını fırsata çevirdi. İki manken, çok sevdiklerini söyledikleri atlarla yakından ilgilendi. İkili, yorgunluk atmak için Peri Bacaları'nın etrafını atlarla dolaştı.

Kaynak: Hürriyet

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