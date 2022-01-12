Kanunsuz Topraklar bugün var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Ocak yayın akışı... Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm ne zaman?
Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrolü paylaştığı dizi Kanunsuz Topraklar kısa sürede büyük beğeni toplayan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. FOX TV'nin sevilerek takip edilen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar son olarak aralık ayında 12. bölüm ile seyircisinin karşısındaydı. Yılbaşı tatilinin ardından dizilerin başlangıç tarihi de araştırılmaya başlandı. Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm ne zaman? 12 Ocak yayın akışı...
Kanunsuz Topraklar yeni bölüm bu akşam var mı, bu hafta yok mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından dizilerin yeni bölümlerinin başlanması bekleniyor. Kanunsuz Topraklar dizisi her hafta çarşamba akşamları dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
KANUNSUZ TOPRAKLAR BUGÜN VAR MI, YOK MU?
İlgiyle takip edilen ve çarşamba akşamlarının fenomen yapımı Kanunsuz Topraklar dizisi, yılbaşı arası ardından ekrana dönecekken oyuncular arasında görülen koronavirüs vakaları sonrası çekimler ertelenmişti. Gözler 13. yeni bölüme çevrilmiş durumda. Ancak Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm fragmanı da henüz yayımlanmadı. Yayın akışında da yeni bölüme dair ayrıntı verilmedi.
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KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 19 Ocak günü yeni bölümün yayımlanacağı yer aldı. Öte yandan dizinin resmi Instagram hesabından 13. yeni bölüme dair fotoğraflar takipçilere sunuldu. Dizinin yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağı çarşamba akşamı netlik kazanacak.
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