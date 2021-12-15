Kanunsuz Topraklar hangi gün? Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar oyuncuları…

Güçlü oyuncu kadrosuyla FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisi herkes tarafından sevilen bir dizi haline geldi. Her hafta yeni bölümü yayınlanan dizi, yeni sezon dizileri arasında yer alan ve gündemden düşmeyen bir dizidir. Kanunsuz Topraklar dizisi izleyenler tarafından her hafta merak edilmektedir Bir dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar büyükten küçüğe takip edilmektedir. Kanunsuz Topraklar dizi oyuncuları kimlerdir? Kanunsuz Topraklar konusu nedir? Kanunsuz Topraklar ne zaman ekranda?

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Davut : UĞUR GÜNEŞ

Gülfem : ESRA BİLGİÇ

Ali Gelik : NECİP MEMİLİ

Yavuz : KAAN TAŞANER

Malik : MURAT DALTABAN

Celal : DOĞAÇ YILDIZ

Asude : EZGİ ÇELİK

Kevser : ONURYAY EVRENTAN

Behice : EYLÜL SU SAPAN

Fikriye : SERDEM PAÇAL

Eyüp : ONUR KAYA

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 Türkiye'sinde Davut -Uğur Güneş- adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem'le -Esra Bilgiç- yaşadığı herkesin hayranlıkla baktığı bir aşkı konu almaktadır.

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut -Uğur Güneş- kardes¸leri ve anne-babasıyla mu¨tevazı bir hayat geçirmektedir. Madenin sahibi Pas¸azade Malik Bey -Murat Daltaban- adında zengin bir iş insanıdır. Yagˆmurun c¸ok yagˆdıgˆı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar vermektedir. Malik bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi olacaktır. Malik bey'in kızı Gülfem -Esra Bilgiç- hayatın gerc¸eklerinden uzak, bir fanusun içinde bu¨yu¨tu¨lmüştür. Gülfem, ele avuca gelmez, so¨z dinlemez, hatta kaba saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlamaktadır. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik -Necip Memili- adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi du¨s¸u¨nmektedir. Daha fazla bilgi için bugün yayınlanacak olan yeni bölümü kaçırmayınız.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

FOX ekranlarının sevilen dizisi haftaiçi her Çarşamba izleyici ile buluşmaktadır. Fox Tv ekranlarının beğeni toplayan dizisi Kanunsuz Topraklar 15 Aralık 2021 saat 20.00 da yayınlanacaktır. Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye kadroda Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız gibi oyuncuların yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi izleyiciye yine heyecan dolu dakikalar yaşatacaktır. Bu akşam yani 15 Aralık 2021 de yayınlanacak yeni bölümde ise hangi gelişmelerin yaşanacağı izleyenler tarafından merak konusu.

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