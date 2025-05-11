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Kanuni sorusunun cevabı ne?(Kim Milyoner Olmak İster)?

Kanuni sorusunun cevabı ne?(Kim Milyoner Olmak İster)?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ YAVUZ SULTAN SELİM'İN EŞİ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN ANNESİDİR?

A: Hürrem Sultan

C: Kösem Sultan

B: Mahidevran Sultan

D: Hafsa Sultan

Cevap : D

YARIŞMACI HAKKINDA
Aynur Cansezer kimdir?

Kanuni sorusunun cevabı ne?(Kim Milyoner Olmak İster)?

Aynur Cansezer 22 yaşında, Kayseri'de doğmuş büyümüş ve Kayseri'de yaşıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle seyahat etmek istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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