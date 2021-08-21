Kanseri yenen Şimal gelin oluyor
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Kanseri yenen Şimal gelin oluyor

Kanseri yenen Şimal gelin oluyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süre meme kanseri tedavisi gören Şimal'dan güzel haber geldi. Yaşadığı tedavi sürecini sosyal medyada sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı, müjdeli haber verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ay uzun süredir tedavi gördüğü meme kanserini yendiğini açıklayan şarkıcı Şimal, evleniyor.

Ünlü şarkıcı, az önce isteme anından video ve fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Daha sonra kanserle mücadelesine devam ettiğini belirten Şimal, "Bizim için en güzel gün" yazdı.

Şarkıcı, ailesi ve sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı görüldü.

Kanseri yenen Şimal gelin oluyor
Kanseri yenen Şimal gelin oluyor
Kanseri yenen Şimal gelin oluyor
Kanseri yenen Şimal gelin oluyor

Kaynak: Snob Magazin

Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
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