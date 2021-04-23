Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi

Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi. Güloğlu hakkında konuşan oyuncu Cenan Adıgüzel, "İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi" dedi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, geçtiğimiz haftalarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.

"MORALİ YERİNDE, TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Açıklamanın ardından sağlık durumu merak konusu olan genç oyuncu hakkında konuşan ekip arkadaşı Cenan Adıgüzel, sevindiren haberi verdi. Güloğlu'nun tedavisinin iyiye gittiğini söyleyen Adıgüzel, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek. İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif'e." şeklinde konuştu.

Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Diego Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 23:11:34. #1.16#

title