KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kanser tedavisi gören ana sınıfı öğretmeni Raziye Tekce Gedik'e, 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğrencileri ve mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kanser tedavisi gören ana sınıfı öğretmeni Raziye Tekce Gedik'e, ' Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğrencileri ve mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Evinin önünde şarkılar söyleyen öğrencilerini gören Raziye öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Körfez Petkim Ortaokulunda 20 senedir ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Raziye Tekce Gedik'e 6 ay önce kanser teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve yaklaşık 3 aydır kemoterapi alan Raziye Tekce Gedik'e öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla evinin önünde sürpriz kutlama yapıldı. Öğrencilerini ve mesai arkadaşlarını evinin önünde kendisine şarkılar söylediğini gören Raziye öğretmen hem şarkılara eşlik etti hem de gözyaşı döktü. Evin önünde bir süre şarkı söyleyen öğrenciler daha sonra Raziye öğretmene balon vererek evden ayrıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title