KANSER TEDAVİSİ GÖREN RAZİYE ÖĞRETMENE DUYGUSAL KUTLAMA

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kanser tedavisi gören ana sınıfı öğretmeni Raziye Tekce Gedik'e, ' Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğrencileri ve mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Evinin önünde şarkılar söyleyen öğrencilerini gören Raziye öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Körfez Petkim Ortaokulunda 20 senedir ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Raziye Tekce Gedik'e 6 ay önce kanser teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve yaklaşık 3 aydır kemoterapi alan Raziye Tekce Gedik'e öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla evinin önünde sürpriz kutlama yapıldı. Öğrencilerini ve mesai arkadaşlarını evinin önünde kendisine şarkılar söylediğini gören Raziye öğretmen hem şarkılara eşlik etti hem de gözyaşı döktü. Evin önünde bir süre şarkı söyleyen öğrenciler daha sonra Raziye öğretmene balon vererek evden ayrıldı.