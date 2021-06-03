Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisi devam eden oyuncu son halini sevenleriyle paylaştı. İşte Ergüder'in son durumu...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, son halini "5. kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

Kaynak: Snob Magazin