Kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kalkar'ın cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan töreninin ardından memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde getirildi. Kadir Kalkar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kalkar'ı son yolculuğuna Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan meslektaşları ile yakınları uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY