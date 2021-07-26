Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi. Yıldırım'ın bıraktığı notta "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadeleri yer aldı.

Sabaha karşı Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70), bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi.

OĞLUNU ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı. Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

"KENDİ HÜR İRADEMLE YAPTIM"

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DÜN AKŞAM ZİYARET ETMİŞLER

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu
İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Bakan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:05:33. #1.16#

title