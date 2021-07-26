Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi. Yıldırım'ın bıraktığı notta "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadeleri yer aldı.

Sabaha karşı Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70), bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi.

OĞLUNU ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı. Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

"KENDİ HÜR İRADEMLE YAPTIM"

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DÜN AKŞAM ZİYARET ETMİŞLER

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz