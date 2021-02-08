Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı izle? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı hangi kanalda? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı kaç kaç bitti?

NFL Super Bowl'da Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı karşılaşması ile devam ediyor. Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı izle? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı hangi kanalda? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı kaç kaç bitti?

Dünya'da heyecanla takip edilen NFL Super Bowl'da Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçına tanıklık ediyor. 7 Şubat Pazar günü oynanan Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı izle? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı hangi kanalda? Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı kaç kaç bitti? taraftarlar merak ediyor.

KANSAS CHIEFS - TB BUCCANEERS MAÇI İZLE! KANSAS CHIEFS - TB BUCCANEERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NFL Super Bowl'da Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı 8 Şubat Pazar günü saat 02.00'da oynandı. Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçını S Sport Plus veS Sport 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 79, S Sport 2, Turkcell TV+ 78, Tivibu 74, Vodafone TV 12 ve web üzerinden izlenebilmekte.

KANSAS CHIEFS - TB BUCCANEERS MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

NFL Super Bowl'da Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçı 8 Şubat 2021 Pazar günü Orlando'da Camping World Stadyumu'nda oynandı. Henüz devam eden, Kansas Chiefs - TB Buccaneers maçın bitiminde skor da netleşecek. Maç bitince, maç skorları ve tüm detaylarıyla sizlerle olacak.