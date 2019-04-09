Kanlı Nigar" Tiyatro Oyunu Ereğli'de Sahnelendi

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi salonunda, "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyuncuları Ereğli Musiki Derneği üyeleri ve Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan amatör kadronun, "Kanlı Nigar" oyununda sergiledikleri performans profesyonel oyuncuları aratmadı.

Tiyatro izleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği oyununu izlemeye gelenler, içerde yer bulamayınca salon, koridor ve duvar kenarlarına oturarak oyunu izlemek zorunda kaldı.

İki bölüm olarak sahnelenen oyununun yönetmenliğini ise Niğmet Burcu Elmacı yaptı.

Oyunu izleyenler arasında yer alan Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, programın sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, plaket verdi.

Kaymakam Çiftçi, "Oyunun başında, oyuncuları amatör diye tanıttınız ama bu arkadaşlarımızın hepsi birer profesyonel çıktı. Oyununuz çok güzeldi, büyük bir keyif ile sıkılmadan izledik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve devamını bekliyorum." dedi.

Ereğli Belediyesinin sponsorluğunda sahnelen oyunu, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Şahin, davetliler ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

Kaynak: AA