Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi

14.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:39

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kıbrıs gazilerine düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi' töreninde madalyaları takdim edildi.



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi. Kandıra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tören, Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Valiliğinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, il protokolü, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Törende İzmit'te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törene Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, ilçe protokolü ve gaziler ile aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Mehmet Ünal, "Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve madalyalarını almaya gelen gazilerimize ve şehitlerimizin alilerine madalyalarını vereceğiz. Bu madalya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir armağanıdır" dedi.



Kaymakam Ünal'ın konuşmasının ardından tören, gazilere madalyalarının tevcih edilmesi ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA