Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan hayvansever çocuğa köpek yavrusu sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan hayvansever çocuğa köpek yavrusu sürprizi

Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan hayvansever çocuğa köpek yavrusu sürprizi
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kendisinden köpek yavrusu isteyen ilkokul öğrencisini sürpriziyle sevindirdi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kendisinden köpek yavrusu isteyen ilkokul öğrencisini sürpriziyle sevindirdi.

Avdan Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eymen Dikmen, sosyal medya aracılığıyla Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan köpek yavrusu istedi.

Bunun üzerine Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sağlık kontrolleri ve aşıları yapılan bir köpek yavrusu aldı.

Dikmen'in evine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Turan, çocuğa köpek yavrusunu vererek, onu sahiplenmesine vesile oldu.

Köpeği görünce sevinen Eymen, ona çok iyi bakacağını belirterek, Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Samet Aybaba Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kandıra Belediye Başkanı Turan'dan hayvansever çocuğa köpek yavrusu sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:45:18. #1.16#

title