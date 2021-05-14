Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çiftçilerle pırasa hasadı yaptı
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çiftçilerle pırasa hasadı yaptı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çiftçilerle pırasa hasadı yaptı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Belediye Başkanı Adnan Turan, tarlada pırasa hasadı yapan çiftçilere yardım etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Belediye Başkanı Adnan Turan, tarlada pırasa hasadı yapan çiftçilere yardım etti.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Lokmanlı Mahallesi'ni ziyaret eden Turan, tarlada pırasa sökümü yapan çiftçilere bereketli hasat diledi. Turan, burada muhtar İrfan Özer ve çiftçilerin yardım talebini geri çevirmedi.

Sökülen pırasaları temizleyip ayıklayan Turan, yaptığı açıklamada, ekiminden üretim ve satış aşamasına kadar her zaman çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Çiftçilerin ürünlerini satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Turan, "Daha önce hiç pırasa soymak nasip olmamıştı. Muhtarımız bize, pırasa nasıl soyulur, iyi pırasa nasıl olur ve pırasa dolmasının yapılışı konusunda adeta brifing verdi. Bir gün pazardan pırasa alırsam artık pırasayı nasıl seçeceğimi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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