Kandilli önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Haberler
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Kandilli önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Kandilli önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası yapan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası yapan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,, "İzmir'den Rusya'ya seyir halindeyken Kandilli önlerinde makinesi arızası yapan 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-14 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye demirletildi." denildi.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kandilli önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Haberler
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