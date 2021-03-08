Kandil gecesi ne zaman? Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2021 kandil gecelerini açıkladı

Kandil gecesi ne zaman, Miraç Kandili tarihinin yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. 2021 dini günler takvimini yayınlayan Diyanet, yılın ikinci kandilinin mart ayında idrak edileceğini duyurdu. Peki, Kandil gecesi ne zaman? Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2021 kandil gecelerini açıkladı

2021 Miraç Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan bu gece bu sene 10 Mart tarihinde idrak edilecek. İslam alemi için hayırlarla dolu olan ve içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran miraç gecesinde beş vakit namaz, farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi.

KANDİL GECESİ NE ZAMAN?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

2021 YILI KANDİL GÜNLERİ

10 Mart: Miraç Kandili

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili