Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
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Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Cengiz Kaya idaresindeki araç, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaraladı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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