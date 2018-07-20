Kanal Temizlikleri Sürüyor Toprağın Bereketi Artıyor
HBB gerçekleştirdiği kanal temizliği çalışmalara ekmeğini topraktan kazanan vatandaşların sulama işlemlerini kolaylaştırarak toprakların verimliliğini arttırmaya devam ediyor.
HBB ekipleri, sel ve dış etkenler nedeniyle tıkanan, Uzunbağ, Fidanlı, Seldiren, Yeniköy, Batıayaz, Büyükoba mahallerinde bulunan kanal hatlarını temizleyerek mahallelerde tarımsal sulamanın daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.
İhtiyaç dahilindeki alanlarda kanal temizlik çalışmaları gerçekleştirerek suyun akışını kolaylaştıran HBB ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde de kanal temizliklerine devem ettiklerini duyurdu.