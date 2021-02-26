Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi
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Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi

26.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:48
Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul polemiği üzerinden kendisine 23 Haziran seçimlerini hatırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Maltepe'de toplanmayan çöpler üzerinden yüklenerek "Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler niye kaldırılmıyor?" sözleriyle yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Kanal İstanbul tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız" demişti.

İMAMOĞLU, KAYBEDİLEN İSTANBUL SEÇİMİNİ HATIRLATTI

Erdoğan'ın bu çıkışına muhalefet kanadından ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Erdoğan'a 23 Haziran seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, "İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MALTEPE'DEKİ GREV NEDENİYLE TOPLANMAYAN ÇÖPLERDEN YÜKLENDİ

İmamoğlu'nu bu sözlerine yanıt yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu'na belediye işçilerinin eyleminden dolayı Maltepe'de toplanmayan çöpleri hatırlattı.

"SEN BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL MİSİN?"

İstanbul'da yeniden çöp dağlarının yükselmeye başladığını belirten Erdoğan, "Kanal İstanbul için her türlü adımı atıyoruz. Bundan ne ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bu proje benim ta büyükşehir belediye başkanlığım dönemine dayanan bir proje. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek?" dedi.

"İCRAATLARIMIZIN ULAŞTIĞI YERE HAYALLERİ İLE ULAŞAMIYOR"

Cumhurbaşkanı konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor"

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